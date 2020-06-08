Son tarih 1 Temmuz

Ülkenin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul'da aynı çatı altında bir araya getiren yeni nesil sanatçı platformu BASE'nin bu yıl gerçekleşecek 4. edisyonu için başvurular başladı. Geçtiğimiz yıllarda toplam 320 yeni mezun sanatçı adayını ve yapıtlarını 50 binden fazla sanatseverle buluşturan BASE'nin dördüncü yılına katılım için başvurular 1 Temmuz'a kadar devam edecek

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle; Digilogue'un dijital sanat partnerliğinde ve Kale Grubu sponsorluğunda gerçekleşecek olan BASE 2020; Güzel Sanatlar Fakülteleri 2020 mezunlarının başvurularını kabul edecek. Başvurular animasyon, baskı, cam, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, heykel, resim, seramik, video, resim-iş öğretmenliği, tekstil tasarımı (moda/takı tasarımı hariç) bölümleri lisans ve lisans üstü mezunlarının başvurusuna açık. Adaylar, BASE'e 3 farklı yapıtla başvurabiliyor.

BASE'nin bu yılki seçici kurulda Ayşe Erkmen, Ayşe Umur, Azade Köker, Derya Yücel, Eda Berkmen, Gökşen Buğra, Lalin Akalan, Leyle Gediz, Meriç Hızal, Moiz Zilberman, Nancy Atakan, Osman Erden, Onur Gökalp, Öner Kocabeyoğlu, Saruhan Doğan, Vahap Avşar ve Yusuf Sevinçli yer alıyor. Serginin kürasyonunu ise önceki yıllarda olduğu gibi Derya Yücel üstlenecek.

BASE, her yıl; yeni mezun sanatçı adaylarını sanat dünyası, yaratıcı endüstriler, medya ve tüm sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde gençlere destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye'nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonunu taşıyor.