Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

KADROYA 3 TAKVİYE

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.