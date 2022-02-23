Son Nefesime Kadar dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Son Nefesime Kadar dizisinin uyarlandığı Happy Valley dizisi konusu ne?

Yönetmenliğini Deniz Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı yeni dizisi Son Nefesime Kadar 23 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanacak ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrolü paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisinin hikayesi araştırılıyor. İşte Son Nefesime Kadar dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama sorusunun cevabı

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Pastel Film etiketiyle ekrana gelecek olan Son Nefesime Kadar dizisi Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlamadır.

HAPPY VALLEY DİZİSİ KONUSU NE?

Catherine, Yorkshire kasabasında yaşayan polis şefidir. Yıllar önce kızını kaybeden Catherine, kızının acısını bastırarak bir yandan oğlu ile bir yandan da uyuşturucu tedavisi gören kardeşi ile ilgilenmeye çalışır. Özel hayatının yanı sıra kasabada uzun yıllardır süren uyuşturucu sorunuyla da ilgilenen Catherine, kasabada meydana gelen bir kayıp vakası ile kendini zorlu bir mücadelenin ortasında bulur.