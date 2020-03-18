18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili hükümetler sert tedbirler uygularken, bilim çevreleri de virüsle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak ABD Sağlık Enstitüsü'nün bir parçası olan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, koronavirüsün havadaki damlacıklar içinde saatlerce, farklı yüzeylerde ise günlerce hayatta kaldığı anlaşıldı.
Bilim insanlarının bir cihaz kullanarak öksürük ve hapşırık nedeniyle ortalığa saçılabilecek damlacıklar benzeri damlacıklar ürettiği ve bunların içerisindeki virüslerin ne kadar hayatta kalabildiklerini gözlemledikleri belirtildi.
New England Journal of Medicine'de Salı günü yayınlanan çalışmada, damlacıklar içindeki virüsün hava boşluğunda en az üç saat canlı kalabildiği bilgisi paylaşıldı.
Çalışmaya göre, plastik yüzeyler ve paslanmaz çelik üzerindeki virüsün 3 günün sonunda hala enfekte edebilecek durumda olduğu, karton üzerindeki virüsün ise 24 saat sonunda etkisini kaybettiği tespit edildi.
Bakır üzerindeki virüsün etkisiz hale gelme süresinin ise 4 saat olduğu ifade edildi.
Öte yandan araştırma ekibi havada asılı kalan virüs partiküllerinin yarısınının 66 dakika içerisinde etkisini kaybettiğini tespit etti. Bu tespit, peş peşe geçen iki 66 dakikanın ardından havaya saçılan virüslerin yüzde 75'inin etkisiz hale geldiği ancak yüzde 25'inin halen enfekte edebilecek düzeyde olduğu anlamına geliyor.
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