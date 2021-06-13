Son kez bakmak istediler şoke oldular!

İddiaya göre, Cumartesi gecesi geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Naciye Şentürk (71) ile koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bülent Ö.’nün cenazeleri karıştı.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, cenazelerin karıştığını Naciye Şentürk’ün yakını Ramazan Gedik sosyal medyadan paylaşarak anlattı.
Gedik yaptığı açıklamada, "Cumartesi gecesi baldızım Naciye Şentürk, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Bizler de sabah cenazemizi almaya geldiğimizde morgda cenazemize bakmak istedik. Açtığımızda bize verilen cenazenin Naciye Şentürk olmadığını gördük. Bizim cenaze 71 yaşındaki Naciye Şentürk olması gerekirken tabutta olan 30’lu yaşlarda genç bir erkekti. Şaşırıp kaldık" ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden Naciye Şentürk
Cenazenin kendilerine ait olmadığını anladıklarını ve hemen görevlilerle iletişime geçtiklerini anlatan Gedik, "İlgililere durumu izah ettik. Oradaki morg görevlisi arkadaş, ‘hayır, bu cenaze sizin’ dedi. Oysa ki cenaze Bülent Özer diye birine aitti. Yakınları bizim cenazemizi alıp defnetmek üzere ayrılmışlardı. Hemen ambulans şoförünü arayıp, durumu izah ettik. Bizi beklemelerini ve kendi cenazelerini de kontrol etmelerini söyledik. Bize bırakılan cenaze koronavirüs hastasıymış. Aile bu yüzden kendi sağlığını tehdit etmemek için kontrol etmeden teslim almış. Biz de, kendi cenazemiz diye rahat bir şekilde morga girdik. Bu affedilmeyecek bir hata. Sonuç itibariyle mezarlığa gelip cenazeleri değiştirdik” diye konuştu.
Gedik, olayın peşini bırakmayacağını ve hukuki yollara da başvuracaklarını ifade ederek, "Hastanenin başhekimiyle görüştüğümüzde konuya inanamadığını söyledi. Başhekim, ‘Olayın üzerine gidip sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapacağım’ dedi. Ben bu işin peşini bırakmayıp, sonuna kadar kanuni yolları deneyeceğim. Bugün bu yanlışı düzeltmezsek yarın daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise cenazelerin karışmasıyla ilgili, “O görevli hakkında gerekli işlemler başlatıldı” dedi.
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