Son kahraman Merih Demiral

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'nın deplasmanda Manchester United'a 3-2 yenildiği maça Merih Demiral damga vurdu.

Atalanta'yı 2-0 öne geçiren golü atan milli futbolcu, ikinci yarının başında sakatlanıp oyunu terk edene kadar da Ronaldo'yu sahadan sildi. Ancak Merih'ten yoksun Atalanta defansta önemli hatalar yapınca İngiliz ekibi, Ronaldo'nun golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İtalyan basını 45 dakika oynamasına rağmen Merih'e övgü yağdırdı. Tuttosport, Merih için 'Kahramanca savaşan bir futbolcu' yorumunu yaptı ve sahanın en iyisi seçip 7 puan verdi.