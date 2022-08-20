MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Rakiplerinden daha iyi tabak çıkararak ana kadroya seçilmek isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyorlar. MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadroya giren son isim belli oluyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Ağustos 2022 MasterChef 18. yarışmacı kim oldu, son önlüğü kim giydi? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar hakkında detaylar haberimizde...