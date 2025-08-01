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        Haberler Bilgi Magazin SON İKİ! MasterChef kim kazandı? 1 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi, yedeklere kim seçildi?

        1 Ağustos Cuma MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek son iki isim! 1 Ağustos Cuma günü ana kadroya katılmaya hak kazanan yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olarak yer aldığı yarışmada ana kadroya giren isim şimdidem merak konusu. Peki, 1 Ağustos Cuma ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 18:38 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:45
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        • 1

          MasterChef'te ana kadroya giren son isimler açıklanıyor. Ana kadroya giren son iki isimden biri bu akşam belli oluyor. Yarışmacılar uykuluk konseptiyle ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 1 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren 19. yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı Sümeyye oldu.

        • 4

          ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı Tunahan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk 18 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

          1. Grup Yarışmacıları:

          Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

          Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

          Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

          Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

          Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

          MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

          2. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

          Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

          Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

          Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

          Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

          İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.

        • 6

          3. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

          Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

          Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

          Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

          Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

          Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

        • 7

          4. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

          Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

          Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

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