2022 yılında öSYM tarafından gerçekleştirilecek üniversite sınavı için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar, Üniversite başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden resmi olarak yapılabiliyor. Peki ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzuna göre üniversite başvurusu yapma rehberi...

2022 YKS BAŞVURU EKRANI

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

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