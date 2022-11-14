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Son gün! TOKİ arsa başvuru süresi uzatıldı: 2022 TOKİ arsa başvuruları nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ arsa başvurularında son gün ne zaman?

TOKİ arsa başvurularında kritik günlere girilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasından arsa başvuruları yeniden gündem oldu. Başvuru süresinin 7 Kasım tarihinde sonlanması beklenirken tarihler uzatıldı. İşte detaylar...

Giriş: 14.11.2022 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ arsa başvuruları gündeme geldi. 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başlayan TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen "İlk Arsam ve İlk İşyerim" başvuruları 7 Kasım'dan 15 Kasım tarihine kadar uzatıldı. İşte TOKİ arsa projesi hakkında merak edilenler...

  • TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI UZATILDI!

    81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsa ve iş yerleri için başvuru süreci devam ediyor.

    10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa ve iş yeri başvurularının 7 Kasım 2022 tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş yeri ve arsa başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıkladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ arsa başvuruları ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

    ''Açıklanmış olan dev bir proje. Seçim sonrası inşaatlarımız devam edecek. Bu kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. İnşallah bunu da kurayla yapacağız. Seçimden sonra yeni bir hızla Türkiye Yüzyılı'na güç katacağız. Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Başvuru sürelerini 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz.''

  • TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    TOKİ arsa başvuruları, e-Devlet üzerinden ve Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.

    TOKİ iş yeri başvuruları ise e-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.

    TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ ARSA BAŞVURU KOŞULLARI

    T.C. Vatandaşı olmak.

    18 yaşını doldurmuş olmak.

    O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

     

    Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

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