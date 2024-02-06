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        Haberler Gündem Son gün! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularında son gün!

        Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında beklenen başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih branş ve kadro dağılımı netlik kazanırken başvurularda son gün geldi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 21:19 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:19
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ışığında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı duyurulmuştu. Duyuru sonrasında KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sayfasını haberimizde paylaşytık. İşte "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? " sorularının yanıtları...

        • 2

          BAKANLIĞA 7158 PERSONEL ALINACAK

          Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

        • 3

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİNDE SON GÜN!

          KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 31 Ocak 2024 Çarşamba günü başladı. Tercihler 7 Şubat 2024 Çarşamba gününe kadar sürecek.

          BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 7 Şubat'a kadar http://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

          PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KADRO DAĞILIMI

          Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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