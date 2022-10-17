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Son gün! AÖF KAYIT yenileme ekranı 2022: AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar, son tarih ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AÖF kayıt yenilemede son gün! İşte AÖF kayıt yenileme ekranı

AÖF kayıt yenilemede son gün girilirken AÖF kayıt yenilemenin nasıl ve nereden yapıldığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. 3 Ekim tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerini henüz yapmayanlar için merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

17.10.2022 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • AÖF kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ederken henüz işlemde bulunmayan kişiler "AÖF kayıt yenilemede son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte AÖF kayıt yenileme ücretleri ve işlemleri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

  • AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim için kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim günü başladı. Kayıt işlemleri 17 Ekim Pazartesi günü son bulacak.

  • 2022-2023 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

    AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alıyor. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapılacak. Ödemeler, Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

    AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

  • AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

    Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

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