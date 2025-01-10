Son finalist belli oldu! MasterChef kim kazandı, son finalist kim oldu?
MasterChef'te adım adım finale gidilirken, finalistler belli oldu. İlk finalist Onur olurken, ikinci finalist gecenin sonunda netlik kazandı. Şefler tarafından daha az başarılı tabağı yapan diğer iki yarışmacı ise elenerek MasterChef hayallerine veda etti. Eda, Kerem ve Semih tezgah başında finale kalabilmek adına bütün hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef kim kazandı, ikinci finalist kim oldu?" 10 Ocak MasterChef kim elendi?" İşte 10 Ocak Cuma MasterChef Türkiye'de finale çıkan yarışmacı...
- 1
MasterChef Türkiye'de final için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde finale adını yazdırabilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girecek. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan, deniz mahsüllerinden oluşan balık restorantı menüsü yapmalarını istedi. 4 etabın sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı son finalist olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 10 Ocak MasterChef ikinci finalist kim oldu, kim elendi, kim gitti?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef'te son finalist henüz belli olmadı. İkinci finalist şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
- 3
MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef'in ilk finalisti 85 puan ile Onur oldu.
-
- 4
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MastersChef Türkiye'de rakibine göre daha az puan alan iki yarışmacı elenerek yarışmaya veda edecek. Elenen iki yarışmacı 4 etaplı oyununu sonunda şefler değerlendirmelerin ardından belli olacak.
- 5
MASTERCHEF'TE FİNALİST ADAYLARI
Eda
Semih
Kerem