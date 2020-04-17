Son düzenlemeyle cezaevinden çıkan kişi trafik kazasında öldü

Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olanları taşıyan araç, Kayseri-Malatya karayolunda arıza yaptı.

Yol kenarına çekilen araçtan bagajını almak için inen Ş.K'ye, H.T'nin kullandığı otomobil çarptı.

Ş.K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan H.T, Kayseri kent merkezinde Battalgazi Mahallesi'nde jandarma ekilerince yakalandı.

H.T'nin de son düzenlemeyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.