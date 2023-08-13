Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz iPhone kampanyası! İşte 2023 vergisiz iPhone fiyatları
Vergisiz iPhone kampanyasında son durum, öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Seçim Beyannamesine göre ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV'den muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vergisiz, ÖTV'siz bilgisayar ve telefon kampanyası ile birlikte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 öğrencilere vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları...
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Vergisiz iPhone fiyatları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Bak, milyonlarca öğrencinin beklediği vergisiz telefon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan ÖTV'siz, vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği merak konusu oldu. Milyonlarca genç düzenleme kapsamında "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları...
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GENÇLİK ve SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.
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APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!
Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.
KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.
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CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz
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AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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