Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı kararları ne oldu?
Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklamaları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı gündeminde memur ve emekli maaş zammı, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisi olması bekleniyor. Kritik konuların masaya yatırılacağı toplantıda ekonomik gelişmelerin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasının da konuşulacağı ön görülüyor. İşte, 31 Ekim 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında güncel bilgiler...
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Kabine Toplantısı kararları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başladı. Pek çok kritik konunun masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı'nın sonuçları merak konusu oldu.
SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?
Gündeme dair birçok konunun değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nda, alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler oldu? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimize eklenecek.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ
Toplantıda ekonomiye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması tahmin edilirken fahiş fiyat, enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam gibi konuların değerlendirilmesi, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin görüşülmesi bekleniyor.
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İSRAİL'E SAVAŞ SUÇU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yapılan Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e yönelik, "İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunu hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi?" demişti.
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Kabine toplantısında İsrail-Hamas çatışmalarının masa yatırılması, atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
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