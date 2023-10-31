İSRAİL'E SAVAŞ SUÇU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yapılan Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e yönelik, "İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunu hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi?" demişti.