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Son durum: Benzin ve motorin fiyatları 20 Ekim: Bugün güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? benzin fiyatlarında indirim, zam var mı?

Benzin fiyatları son durum: 20 Ekim güncel motorin ve benzin fiyatları

Araç sahipleri tarafından güncel benzin fiyatları merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 20 Ekim 2022 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin fiyatları...

20.10.2022 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve indirimler pompa fiyatlarına yansımaya devam ederken 15 Ekim tarihinde motorin fiyatlarına 99 kuruş zam yapılmasının ardından yeni zam veya indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte  20 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...

  • SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.

  • PETROL DÜŞTÜ! iNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU!

    Dünyanın en önemli petrol üreticisi olan ülkelerinin iki yılın en büyük üretim kesintisine gitme kararının ardından petrol fiyatında sert düşüş yaşandı. Petrol piyasalarında gözlemlenen düşüş akaryakıt indirimi beklentisi oluşturdu.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 EKİM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,39 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,37 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

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