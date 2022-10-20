Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve indirimler pompa fiyatlarına yansımaya devam ederken 15 Ekim tarihinde motorin fiyatlarına 99 kuruş zam yapılmasının ardından yeni zam veya indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte 20 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...