Altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı yatırımcısının gündeminde. Döviz ve altın fiyatlarında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik de yatırımcıların yakın markajında. Dün Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,36 artışla tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı, bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...