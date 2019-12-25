Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.490 doların kırılması ile yükselişi hızlanan ve günü yüzde 0,9 artışla 1.499 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.498 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ve Avrupa'da piyasaların Noel tatiline girmesi dolayısıyla yurt içinde altın fiyatlarının yatay bir seyir izlemesinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan gram altında 289 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.