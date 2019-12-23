ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesi ve ABD senatosunun Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması piyasalardaki iyimserliği desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler henüz piyasalar tarafından negatif anlamda fiyatlanmasa da başlıca risk unsuru olarak gündemi meşgul ediyor.

Analistler, azil sürecinde suçlamaların Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından yargılama görevini gerçekleştirecek Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasının, Trump'ın azil riskinin şimdilik göz ardı edilmesini sağladığını bildirdi.