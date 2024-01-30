Survivor'da heyecan 4. dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Survivor'da bu hafta mavi ve kırmızı takıma yedeklerden iki isim katıldı. Kırmızı takıma Mustafa Kemal, mavi takıma ise Dora dahil edildi. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip takım oylaması sonucunda eleme adayını belirleyecek. Dokunulmazlığı kazanan ekip ise geceyi kayıpsız geçirecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor eleme adayları...