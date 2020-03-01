01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Malatya, Elazığ ve Manisa'da artçı depremler devam ediyor. En son Manisa'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 1 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 MART
2020.03.01 18:55:08 39.0530 27.8408 8.9 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 17:41:57 38.8875 27.2973 11.3 -.- 2.2 -.- KARAHUSEYINLI-(MANISA) İlksel
2020.03.01 17:41:31 38.2817 38.9480 5.1 -.- 2.2 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.03.01 17:34:49 37.1640 37.9630 7.6 -.- 3.4 3.3 AYRAN-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2020.03.01 17:30:46 36.6335 28.2460 41.7 -.- 2.4 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.03.01 17:16:34 38.4023 39.2633 2.7 -.- 2.0 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.01 17:13:37 39.1252 27.8045 1.3 -.- 3.0 2.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.01 17:11:23 39.0932 27.8333 17.9 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.01 17:06:10 39.1340 27.8100 8.8 -.- 2.7 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.01 16:32:50 39.0445 27.8187 10.6 -.- 2.6 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 16:29:29 38.2700 38.8263 2.6 -.- 3.6 3.6 AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.01 16:23:57 39.0337 27.8690 9.9 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 16:07:57 38.9748 27.8920 9.2 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 16:01:45 38.9537 27.9537 20.3 -.- 1.6 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 15:53:29 39.0992 27.7812 8.5 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.01 15:49:02 38.1908 38.8292 9.1 -.- 2.2 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.01 15:37:43 38.4360 39.3832 6.9 -.- 1.7 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.01 15:35:26 38.4087 39.1928 5.0 -.- 2.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.01 15:28:58 39.1122 27.8377 7.7 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.01 15:12:24 38.1208 38.7988 7.9 -.- 2.1 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.01 13:22:33 40.5587 33.5717 5.9 -.- 2.0 -.- ASAGIYANLAR-(CANKIRI) İlksel
2020.03.01 13:18:08 38.4545 39.2650 2.9 -.- 2.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.01 13:14:06 38.7842 31.7180 6.9 -.- 1.9 -.- YUNAK (KONYA) İlksel
2020.03.01 12:49:36 38.4318 39.2773 1.5 -.- 2.9 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.01 12:24:57 39.1553 29.0780 9.7 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.03.01 12:12:24 38.4120 39.2910 11.0 -.- 2.0 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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