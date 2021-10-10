Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 10 Ekim Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 10 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.10 09:18:23 36.4507 27.1982 9.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 09:09:43 37.1402 28.2772 11.6 -.- 1.8 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel

2021.10.10 08:33:29 37.4582 27.6608 5.0 -.- 2.1 -.- KAYABUKU-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.10.10 06:49:03 35.1365 25.2215 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 06:34:05 39.5948 26.3775 6.8 -.- 1.7 -.- CEMALLER-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.10.10 06:16:47 35.0800 25.1977 5.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 06:06:22 36.9232 28.1663 9.4 -.- 1.9 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.10.10 06:04:30 36.8968 28.0920 12.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 05:55:34 37.9390 27.0932 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.10 05:40:20 36.3590 27.1713 8.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 05:20:24 37.4430 30.3493 5.0 -.- 2.4 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.10 05:05:29 37.8975 27.0050 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.10 04:53:35 36.9072 26.4418 23.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.10 04:28:16 36.4677 27.1785 3.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 04:08:01 36.4493 27.1455 10.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 03:52:35 37.9107 27.0160 13.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.10 03:18:42 40.4657 26.9760 2.7 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.10.10 02:56:05 35.1495 25.2023 3.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 02:55:43 36.4583 27.1977 11.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 02:53:27 37.8378 29.6528 11.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2021.10.10 02:51:39 39.5117 36.6365 7.8 -.- 2.0 -.- KIZILOVA-(SIVAS) İlksel

2021.10.10 02:35:38 35.7525 36.0852 85.6 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2021.10.10 02:33:28 35.1302 25.2478 9.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 02:31:11 39.2643 25.8302 5.6 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.10 02:27:02 35.7455 31.2005 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.10 02:20:06 38.6438 43.1435 7.5 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2021.10.10 02:04:40 38.6655 43.1365 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2021.10.10 02:03:38 36.4048 27.2222 20.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 02:02:55 38.6548 43.1410 5.0 -.- 1.8 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2021.10.10 01:59:53 38.6400 43.1385 5.0 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2021.10.10 01:58:06 36.4122 27.2437 19.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 01:55:19 34.9462 26.4035 44.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 01:41:47 35.0808 25.2103 5.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.10 01:40:15 38.6500 43.1470 3.8 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2021.10.10 01:31:00 38.6505 43.1415 5.0 -.- 2.8 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2021.10.10 01:16:52 37.5545 30.0483 28.4 -.- 1.8 -.- KARACAL-(BURDUR) İlksel

2021.10.10 00:44:45 36.4685 27.0998 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel