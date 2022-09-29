AFAD ve Kandilli 29 Eylül 2022 Perşembe günü son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Ardahan'da meydana gelen depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesinde. İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.09.29 15:38:41 35.5158 23.2910 62.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.29 14:01:32 38.3038 28.3108 10.4 -.- 1.7 -.- SARISU-KIRAZ (IZMIR) İlksel

2022.09.29 12:50:03 35.2315 25.4533 9.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.29 12:47:30 39.2993 25.5707 12.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.29 12:27:04 37.6097 26.7077 8.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.29 12:12:31 41.0432 42.7508 4.4 -.- 2.2 -.- KOCAKOY-(ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 12:05:29 35.2552 23.0298 23.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.29 12:04:29 38.8877 27.8710 7.1 -.- 1.5 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.09.29 10:55:56 39.9447 28.7663 0.0 -.- 1.7 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.09.29 10:33:52 41.5863 28.4052 13.2 -.- 2.8 -.- YALIKOY ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) İlksel

2022.09.29 10:04:53 38.2983 39.2227 20.2 -.- 1.5 -.- AVUT-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2022.09.29 10:02:50 36.5675 33.6177 18.5 -.- 1.2 -.- KURKCU-MUT (MERSIN) İlksel

2022.09.29 09:56:11 39.0987 27.5543 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2022.09.29 09:36:09 38.4492 41.8750 5.0 -.- 2.5 -.- YUMRUMESE-MUTKI (BITLIS) İlksel

2022.09.29 09:07:20 40.5568 42.7968 29.7 -.- 2.5 -.- ORTAKALE-SELIM (KARS) İlksel

2022.09.29 08:51:17 40.6788 42.8477 27.1 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SELIM (KARS) İlksel

2022.09.29 08:41:00 34.9185 25.2590 18.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.29 08:28:04 39.7280 40.3893 11.0 -.- 2.1 -.- KIZILCA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.09.29 07:52:38 39.5167 39.8855 3.9 -.- 3.0 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2022.09.29 07:25:16 40.8050 42.7758 5.4 -.- 2.0 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 07:20:11 40.7952 42.7865 13.1 -.- 1.3 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 07:13:15 40.8123 42.7925 5.2 -.- 1.7 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 07:06:55 37.0558 28.4818 4.9 -.- 1.1 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.29 06:59:02 40.8270 42.8142 9.3 -.- 2.4 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 06:45:28 35.6642 25.4620 22.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.29 06:43:37 37.9718 28.8657 6.6 -.- 1.7 -.- KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2022.09.29 06:15:41 36.5203 31.2428 61.9 -.- 2.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.29 05:44:26 35.5315 23.2958 63.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.29 04:25:21 35.5437 31.4563 86.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.29 04:14:33 40.7937 42.7840 14.4 -.- 1.9 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 04:06:10 35.5118 23.2030 27.6 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.29 03:50:50 40.7940 42.8028 8.0 -.- 2.2 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 03:41:52 40.8198 42.8322 4.3 -.- 1.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 03:38:50 37.3642 44.3230 5.0 -.- 1.6 -.- YUREKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel

2022.09.29 03:34:20 40.8240 42.7905 21.1 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.29 03:29:25 40.4202 28.6015 5.4 -.- 3.4 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.09.29 02:10:12 37.0068 36.0152 10.9 -.- 2.1 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.09.29 02:02:45 38.4742 42.9165 19.1 -.- 2.0 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2022.09.29 02:02:17 38.4552 42.9373 18.3 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel