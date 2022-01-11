AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...