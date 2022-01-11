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Son depremler tablosu 11 Ocak Kandilli ve AFAD: Kıbrıs açıklarında korkutan deprem

Deprem mi oldu? Sabah saatlerinde Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem Akdeniz kıyısındaki illerde paniğe neden oldu. Yaşanan sarsıntı sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 11 Ocak listesi...

11.01.2022 - 08:39 | Güncelleme: GÜNDEM

  • AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

  • AA'nın aktardığı habere göre; deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

  • ..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.01.11 08:16:14  40.5507   30.5550        3.4      -.-  1.9  -.-   BELPINAR-GEYVE (SAKARYA)                          İlksel
2022.01.11 06:08:17  35.3410   32.2273       24.7      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.01.11 05:53:45  39.2837   33.2912        7.4      -.-  1.9  -.-   TATARHUYUK-BALA (ANKARA)                          İlksel
2022.01.11 05:50:08  35.0892   32.0960       13.1      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.01.11 05:27:40  38.2757   34.0180       18.3      -.-  1.2  -.-   SAGLIK-(AKSARAY)                                  İlksel
2022.01.11 04:55:12  35.1755   32.1305       87.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.01.11 04:46:51  36.4760   27.1135        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.01.11 04:07:51  35.2890   32.1068       36.3      -.-  6.2  6.2   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2022.01.11 04:07:51)
2022.01.11 03:27:41  39.1110   37.8378        5.7      -.-  2.0  -.-   TASLI-KANGAL (SIVAS)                              İlksel
2022.01.11 01:47:21  37.3787   35.4480        9.2      -.-  1.7  -.-   BOZTAHTA-ALADAG (ADANA)                           İlksel
2022.01.11 01:18:57  39.9773   39.5835        6.5      -.-  1.8  -.-   ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)                        İlksel

     

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