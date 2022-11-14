Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel bilgiler ile meydana gelen son depremlere ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? soruları yanıtını arıyor. İşte 14 Kasım Pazartesi son dakika depremler listesi...