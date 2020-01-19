19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Sivas'ın Zara ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak geçti. Bizde sizler için 19 Ocak Perşembe günü en son depremler listesini hazırladık. İşte 19 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 19 OCAK
|Büyüklük
|3.7 (Mw)
|Yer
|Sivas - Zara
|Tarih
|19/01/2020 - 20:35:13 (TS)
|Enlem
|39.5301 (K)
|Boylam
|37.6770 (D)
|Derinlik
|7.84 (KM)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 19 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.19 20:35:24 37.0642 27.9248 0.0 -.- 1.6 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.01.19 20:35:12 39.5393 37.6838 12.2 -.- 3.6 3.6 BEYPINARI-ZARA (SIVAS) İlksel 2020.01.19 19:02:11 40.7525 31.7278 0.0 -.- 1.8 -.- OGULDURUK-(BOLU) İlksel 2020.01.19 18:57:32 37.9418 28.7810 8.5 -.- 2.6 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2020.01.19 16:54:00 38.8560 26.8923 17.8 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.01.19 16:07:34 39.0642 27.8495 4.7 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.19 15:50:59 39.0600 27.8412 10.3 -.- 3.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.19 12:57:13 39.4678 28.1680 7.2 -.- 1.7 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2020.01.19 12:26:41 39.1382 39.8317 9.4 -.- 1.9 -.- BOSTANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2020.01.19 10:19:53 34.3168 24.4862 12.3 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.19 10:17:37 38.8892 42.1028 7.6 -.- 2.2 -.- UZGORUR-BULANIK (MUS) İlksel 2020.01.19 06:48:41 40.1802 42.0653 5.0 -.- 1.4 -.- GEREK-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2020.01.19 06:42:25 39.1982 41.4865 4.9 -.- 1.3 -.- OGLAKCI-VARTO (MUS) İlksel 2020.01.19 06:28:11 37.8022 29.6767 6.3 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2020.01.19 05:52:10 38.2438 20.5557 67.5 -.- 4.9 5.2 YUNANISTAN İlksel
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