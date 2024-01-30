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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER | Kahramanmaraş 3.0 büyüklüğünde depremle sallandı! AFAD ve Kandilli 30 Ocak depremler listesi | Son deprem nerede, ne zaman oldu?

        Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli 30 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi, geçtiğimiz Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yeniden kamuoyunun gündeminde ilk sıralara yerleşti. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 30 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 07:51 Güncelleme: 30.01.2024 - 07:51
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          SON DEPREMLER LİSTESİ 30 OCAK | Kahramanmaraş geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen 3.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 30 Ocak son depremler listesi...

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          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          AFAD'da yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini saat 23.58'de 3.0 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Deprem yerin 5.6 km derinliğinde kaydedildi.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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