En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte, 6 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...