Muğla ve Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 6 Ocak 2025 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 6 Ocak 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 6 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı…
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En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte, 6 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 13:56'da Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.4 olarak ölçülen deprem, yerin 6.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 11:46'da Ege Denizi'nde Muğla Bodrum ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 41.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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