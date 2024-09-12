HATAY'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.38’de Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem oldu.

Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen depremin derinliği ise 10.13 km olarak kayıtlara geçti.