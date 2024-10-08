Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Malatya'da deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 8 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...