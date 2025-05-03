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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 3 Mayıs 2025: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi sorgulama 3 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi veriler bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 3 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:58
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        • 1

          Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte 3 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          İSTANBUL'DA DEPREM

          İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, deprem yerin 14,7 km derinliğinde kaydedildi.

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre ise depremin merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 3.7, derinliği ise 18 kilometre olarak ölçüldü.

        • 3

          3 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

          2025-05-03 13:07:34 40.88528 28.725 7.02 ML 2.6 Marmara Denizi - [10.05 km] Avcılar (İstanbul)

          2025-05-03 13:07:09 40.9 28.74083 15.45 ML 2.8 Marmara Denizi - [08.48 km] Avcılar (İstanbul)

          2025-05-03 11:36:54 40.8275 28.19 18.0 ML 3.7 Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

          2025-05-03 11:20:05 39.58361 24.67583 7.03 ML 2.7 Ege Denizi

          2025-05-03 09:28:32 39.2175 28.98778 8.88 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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