AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri için son dakika deprem verileri inceleniyor. AFAD, Tokat ve Balıkesir’de deprem olduğunu duyurdu. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Ağustos 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama ekranı…