Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 22 Ağustos! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        22 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 22 Ağustos Cuma günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin ülkede meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş, Tokat, Balıkesir ve Ege Denizi deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 22 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 07:20 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri için son dakika deprem verileri inceleniyor. AFAD, Tokat ve Balıkesir’de deprem olduğunu duyurdu. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Ağustos 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama ekranı…

        • 2

          NURHAK'TA DEPREM!

          Büyüklük:3.7 (Ml)

          Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)

          Tarih:2025-08-21

          Saat:17:41:49 TSİ

          Enlem:38.05528 N

          Boylam:37.3 E

          Derinlik:6.98 km

          Kahramanmaraş Nurhak’ta saat 17.41’de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Balıkesir Sındırgı’da saat 15.31’de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          BALIKESİR DEPREM İLE SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:57'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin, 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          Balıkesir Sındırgı’da saat 15.31’de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 4

          TOKAT'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          AFAD verilerine göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Depremin, 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          Saat 01:31'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntı, 7.04 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 5

          21 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler ve detayları şöyle;

          2025-08-21 17:41:49 38.05528 37.3 6.98 ML 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)

          2025-08-21 15:31:46 39.22778 28.19472 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 13:34:55 40.15056 24.05167 15.4 ML 3.0 Ege Denizi

          2025-08-21 13:25:50 36.10861 27.17694 9.1 ML 3.3 Ege Denizi - [69.38 km] Datça (Muğla)

          2025-08-21 10:48:31 36.02361 27.06611 7.0 ML 3.4 Ege Denizi - [81.92 km] Datça (Muğla)

          2025-08-21 10:20:53 40.36583 24.14028 12.39 MW 3.5 Ege Denizi

          2025-08-21 08:57:44 39.28028 28.15833 7.0 MW 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 08:41:15 39.2225 28.04722 6.97 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 06:03:08 39.26028 28.09778 7.1 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 04:51:34 39.2175 28.1275 7.68 MW 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 01:31:17 40.08 36.01528 7.04 ML 3.4 Sulusaray (Tokat)

          2025-08-21 01:24:03 40.08222 36.01694 7.02 MW 4.0 Sulusaray (Tokat)

        • 6

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Habertürk Anasayfa