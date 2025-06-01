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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 1 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi saniye saniye paylaşıyor! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 1 Haziran 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; bugün birçok ilde irili ufaklı depremler meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 08:24 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:40
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        • 1

          Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; birçok ilde deprem oldu. İşte, 1 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...

        • 2

          MUĞLA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:28'de Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi.

          Muğla'nın Datça ilçesine 261 kilometre mesafede kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 33.3 kilometre olarak ölçüldü.

        • 3

          ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01:19'da Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 16.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          1 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-06-01 10:15:32 40.04333 27.86083 14.42 ML 2.9 Manyas (Balıkesir)

          2025-06-01 09:49:33 36.57083 36.38944 7.09 ML 2.7 Kırıkhan (Hatay)

          2025-06-01 08:57:54 40.03694 27.82722 7.71 ML 2.7 Manyas (Balıkesir)

          2025-06-01 07:28:13 35.40333 25.01889 33.3 ML 3.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [261.52 km] Datça (Muğla)

          2025-06-01 06:10:11 39.23056 28.96472 7.05 ML 2.9 Simav (Kütahya)

          2025-06-01 02:00:29 38.47389 39.16889 6.66 ML 3.1 Sivrice (Elazığ)

          2025-06-01 01:19:11 36.00611 31.14167 16.09 MW 3.9 Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)

          2025-06-01 00:58:54 39.19889 40.2725 7.0 ML 2.8 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-01 00:51:57 34.21833 26.52639 6.29 ML 2.9 Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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