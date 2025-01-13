Son depremler listesi 14 Ocak Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD sitesinde yer alan verilere göre, Erzurum ve Hakkari'de deprem oldu. İşte, 14 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…