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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULA 14 OCAK 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 14 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Erzurum ve Hakkari'de deprem oldu. İşte 14 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 07:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 00:04
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        • 1

          Son depremler listesi 14 Ocak Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD sitesinde yer alan verilere göre, Erzurum ve Hakkari'de deprem oldu. İşte, 14 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          ERZURUM DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08:06'da Erzurum'un Pasinler ilçesinde deprem oldu.

          Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ise 11.28 kilometre olarak kaydedildi.

        • 3

          HAKKARİ'DE DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan verilere göre, saat 08:01'de merkez üssü İran Orumiyeh, West Azarbaijan - Hakkari Şemdinli olarak ölçülen bir deprem meydana geldi.

          3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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