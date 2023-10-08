Malatya ve Niğde'de deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 8 Ekim tablosu
Malatya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem ve Niğde'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesi merak ediliyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler listesi...
- 1
Geçtiğimiz gün Malatya'da meydana gelen 4.4 ve Niğde'deki3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 8 Ekim AFAD ve Kandilli listesi...
- 2
MALATYA VE NİĞDE'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 5,93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Öte yandan, Nğide'nin Bor ilçesinde saat 06.24'te yerin 18.36 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 3
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:
-
- 4