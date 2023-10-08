Geçtiğimiz gün Malatya'da meydana gelen 4.4 ve Niğde'deki3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 8 Ekim AFAD ve Kandilli listesi...