SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ARALIK... Son depremler 27 Aralık Çarşamba günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geld. İşte son depremler 27 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...