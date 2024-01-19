Kayseri'de bir deprem daha oldu! İşte AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler
Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle güncelleniyor. Dün Kayseri'de yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem sonrasında gece saatlerinde şehir bir kez daha sallandı. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 19 Ocak Cuma son depremler listesi...
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Son depremler listesi 19 Ocak Cuma... Dün 4 büyüklüğündeki bir depremle sallanan Kayseri gece saatlerinde 3.7'lik başka bir deprem yaşadı. Bunun dışında iki kentte daha 2.8'lik depremler kaydedildi. İşte 19 Ocak Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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İKİ KENT 2.8 İLE SALLANDI!
Saat 00.14'te Sincik, Adıyaman'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından kısa bir süre sonra Aladağ, Adana da 2.8 ile sallandı.
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KAYSERİ'DE 3.7'LİK DEPREM!
19 Ocak gecesi Kayseri daha büyük bir deprem atlattı. 8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde atlatıldı. Depremin merkezi Yahyalı oldu.
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