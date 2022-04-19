Son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. İşte 19 Nisan Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
19 NİSAN AFAD SON DEPREMLER
19 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.19 10:17:34 37.3503 35.0468 3.6 -.- 3.0 3.1 GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.19 09:45:56 35.3348 25.3782 1.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.19 09:35:16 39.4723 32.3233 5.0 -.- 2.6 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.19 09:32:11 36.9828 27.6373 8.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.19 07:47:13 40.8677 31.7057 4.6 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.04.19 07:39:36 36.1318 28.9623 8.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.19 06:18:17 36.0315 28.8052 7.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.19 05:38:16 36.9947 28.3787 13.6 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.19 04:30:38 37.8843 26.8977 7.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.19 04:14:15 37.6523 27.0135 15.8 -.- 1.1 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.04.19 04:00:11 36.6985 28.4630 5.4 -.- 0.9 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.04.19 03:55:23 37.0758 28.3578 28.6 -.- 1.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.19 03:41:22 37.0415 28.4052 7.5 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.19 03:40:41 35.9585 36.3162 16.5 -.- 2.5 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2022.04.19 01:15:42 37.0765 28.4183 28.7 -.- 1.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.19 00:41:43 36.3088 30.1693 3.8 -.- 2.1 -.- FINIKE (ANTALYA) İlksel
2022.04.19 00:22:26 35.7625 28.2920 11.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.19 00:11:49 38.4918 42.9690 5.0 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
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