Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 17 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Yaşanan son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılıyor. İşte 17 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

17 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

17 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.17 09:39:15 36.9845 27.6363 6.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 09:31:58 39.5885 25.7630 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.04.17 08:20:27 37.0680 26.7268 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 06:54:02 36.9648 27.6598 10.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 06:27:30 38.1123 38.6040 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.17 05:30:46 36.4492 27.8407 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.17 05:23:05 36.9965 27.6782 4.5 -.- 1.9 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.04.17 05:05:40 36.9968 27.6700 4.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 05:03:36 36.9365 27.6608 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 04:56:25 36.9617 27.6430 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 04:51:20 36.9400 27.6355 1.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 04:18:23 37.8092 27.2052 1.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.17 04:16:12 36.9888 27.6573 13.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 04:11:48 36.8628 27.7400 25.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 04:01:17 36.9842 27.6575 2.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 03:56:04 37.7812 27.1958 2.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.17 03:48:58 37.7632 27.1992 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.17 03:01:00 36.8872 27.4962 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 02:50:24 35.8383 30.5672 31.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.17 02:40:00 36.9547 27.6248 8.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 02:27:32 39.2395 33.5898 5.4 -.- 1.8 -.- KEKILLIALI-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel

2022.04.17 02:19:02 37.0150 27.6897 13.8 -.- 2.4 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.04.17 02:06:04 40.6805 30.4122 15.4 -.- 1.8 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2022.04.17 01:52:42 36.9442 27.6443 7.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 01:51:24 39.0930 40.2772 7.8 -.- 2.0 -.- GUNGOREN-(BINGOL) İlksel

2022.04.17 01:50:19 36.9783 27.6857 7.3 -.- 3.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.17 01:44:22 38.5203 25.5845 15.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.04.17 01:35:22 39.1038 40.2762 7.7 -.- 2.4 -.- CELEBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2022.04.17 01:14:08 40.6288 24.0947 7.7 -.- 3.0 2.7 YUNANISTAN İlksel

2022.04.17 00:54:05 41.1080 39.1365 16.7 -.- 3.2 3.1 EYNESIL (GIRESUN) İlksel

2022.04.17 00:39:31 40.2115 31.7125 8.5 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.04.17 00:31:03 39.3253 25.4702 9.7 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel