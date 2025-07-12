Son depremler listesi 12 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 12 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Son depremler listesi 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bazı sarsıntılar hissedilirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? İşte, 12 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme…
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12 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-12 08:34:33 39.30778 29.77333 5.35 ML 1.6 Aslanapa (Kütahya)
2025-07-12 08:25:15 39.56889 26.42139 6.99 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-12 07:50:42 39.25944 28.98389 8.64 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-07-12 07:40:25 37.99889 36.51 7.02 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-12 07:20:02 38.10917 27.11889 6.91 ML 1.5 Menderes (İzmir)
2025-07-12 06:29:10 38.14222 37.95028 6.07 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-12 05:54:35 37.42139 43.98944 6.61 ML 2.1 Yüksekova (Hakkari)
2025-07-12 05:39:11 38.72917 27.81778 7.33 ML 1.1 Saruhanlı (Manisa)
2025-07-12 05:33:16 39.18806 29.45556 7.0 ML 1.0 Çavdarhisar (Kütahya)
2025-07-12 05:26:25 39.22472 40.30139 15.14 ML 2.0 Kiğı (Bingöl)
2025-07-12 05:12:33 37.40944 43.98444 7.01 ML 1.2 Yüksekova (Hakkari)
2025-07-12 04:53:57 38.98806 28.07333 6.1 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2025-07-12 04:51:24 37.63361 35.91083 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2025-07-12 04:47:10 36.605 28.98778 30.15 ML 1.0 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.29 km] Fethiye (Muğla)
2025-07-12 04:43:16 37.85472 36.37389 6.98 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-12 04:38:50 36.48583 28.77472 7.0 ML 1.5 Akdeniz - [23.99 km] Dalaman (Muğla)
2025-07-12 04:32:29 37.28417 35.93333 8.63 ML 1.8 Kadirli (Osmaniye)
2025-07-12 04:26:27 39.21167 28.97694 9.85 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-07-12 04:21:12 38.25556 38.83556 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-07-12 04:15:54 37.31389 37.01667 6.42 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-12 04:08:07 38.47833 39.60861 6.53 ML 1.0 Maden (Elazığ)
2025-07-12 03:46:00 38.00389 27.67722 8.55 ML 1.0 Tire (İzmir)
2025-07-12 03:32:47 39.20306 28.96306 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-07-12 03:02:10 37.91417 27.44389 7.0 ML 1.4 Selçuk (İzmir)
2025-07-12 02:59:07 38.47611 25.81833 6.73 ML 2.0 Ege Denizi - [42.98 km] Çeşme (İzmir)
2025-07-12 02:42:58 38.33389 38.19278 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-12 02:26:01 38.34861 38.73389 11.27 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-07-12 02:08:07 39.55417 26.16833 6.1 ML 1.5 Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-12 01:51:52 38.39972 39.60417 7.84 ML 0.9 Maden (Elazığ)
2025-07-12 01:21:49 39.655 39.75694 8.88 ML 0.7 Üzümlü (Erzincan)
2025-07-12 01:18:46 39.12139 28.95583 12.64 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-07-12 01:16:07 37.36667 30.36028 93.04 ML 1.5 Bucak (Burdur)
2025-07-12 00:44:48 37.42444 43.99083 6.95 ML 1.8 Yüksekova (Hakkari)
2025-07-12 00:28:29 39.6325 38.39639 7.0 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2025-07-12 00:10:39 38.91083 31.35528 7.0 ML 1.0 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2025-07-12 00:08:52 37.80917 30.71889 7.0 ML 1.2 Merkez (Isparta)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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