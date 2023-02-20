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SON DEPREMLER LİSTESİ: Elazığ'da peş peşe korkutan depremler! 20 Şubat 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Elazığ'da peş peşe korkutan depremler! 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından takip ediliyor. Büyük depremlerin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar sürerken gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte, 20 Şubat Pazartesi son depremler listesi...

Giriş: 20.02.2023 - 08:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Kandilli ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. 20 Şubat Pazartesi günü Elazığ'da peş peşe artçı depremler meydana geldi. İşte, 20 Şubat 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

  • ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

    Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 06.45'te meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

    20 Şubat Pazartesi saat 04:07'de Elazığ Palu'da 4,5 büyüklüğünde, saat 03:58'de ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 02:57'de Malatya'da 4,4, saat 02:17'de Kahramnamaraş'ta 3,0 ve asaat 01:48'de Diyarbakır'da 3,2 büyüklüklerinde peş peşe depremler oldu.

  • KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 15 Şubat günü AFAD görevlilerinin, Kahramanmaraş merkezli depremleri, AFAD'ın Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde ölçtüklerini, bunları sürekli yeniden değerlendirerek veri tabanına eklediklerini ifade etti.

    "Şu ana kadar baktığımızda toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam." diyen Tatar, konuşmasını yaptığı sırada dahi artçı sayısının 3 bin 900'ü aştığına dikkati çekti.

    Tatar, 3 ile 4 arası büyüklükteki artçı sarsıntı sayısının 1253, 4 ile 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısının ise 394 olduğunu bildirdi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 20 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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