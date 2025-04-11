Son Depremler 11 Nisan 2025 Listesi | AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi 11 Nisan Cuma verileri inceleniyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Ağrı ve Ege Denizi sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 11 Nisan 2025 Son depremler listesi…
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Ağrı ve Ege Denizi depremi ile ilgili gelişmeler 11 Nisan bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 11 Nisan 2025 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…
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11 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
11-04-2025 07:01:26 36.0347 28.2656 6.65 ML 1.5 Akdeniz - [67.74 km] Marmaris (Muğla) 657084
11-04-2025 07:00:06 37.0378 28.4742 6.95 ML 1.2 Ula (Muğla) 657083
11-04-2025 06:38:36 38.5539 28.2069 6.99 ML 1.2 Salihli (Manisa) 657082
11-04-2025 06:09:15 38.135 38.5231 7 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 657081
11-04-2025 06:00:30 38.3019 38.2833 10.48 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 657080
11-04-2025 05:21:27 38.3394 37.5089 7 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 657079
11-04-2025 05:19:05 38.3533 37.5244 7 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 657078
11-04-2025 05:10:47 38.3133 38.2958 7.35 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 657077
11-04-2025 05:05:08 38.1614 37.7911 7 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 657076
11-04-2025 04:53:06 38.3011 38.2911 11.73 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 657075
11-04-2025 04:29:05 39.8181 43.3572 16.14 ML 2.5 Merkez (Ağrı) 657073
11-04-2025 04:17:13 36.8192 25.8206 7 ML 2.3 Ege Denizi 657074
11-04-2025 04:12:09 38.4719 39.1658 13.85 ML 1.5 Sivrice (Elazığ) 657072
11-04-2025 03:53:17 38.0992 36.9239 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 657071
11-04-2025 03:41:38 37.3906 35.0072 7.75 ML 1.4 Karaisalı (Adana) 657069
11-04-2025 03:40:22 38.3025 38.9222 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 657070
11-04-2025 03:22:38 37.8425 37.7178 7 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman) 657068
11-04-2025 02:19:27 36.5392 25.6511 7 ML 2.8 Ege Denizi 657066
11-04-2025 02:16:10 38.9908 40.9058 6.86 ML 1.0 Solhan (Bingöl) 657067
11-04-2025 01:26:35 37.2458 37.0353 7 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 657065
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Ülkemizde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında bilgi almak için:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
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