Son depremler listesi 2 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Son depremler listesi 2 Mayıs Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Kütahya ve İstanbul deprem ile sallanmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 2 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve Kütahya depremi detayları...
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Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Kütahya ve İstanbul'da artçı depremler sürüyor. İşte, 2 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…
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İSTANBUL'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 11:30’da Marmara Denizi'nde İstanbul'un Adalar ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.26 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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KÜTAHYA’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:04’te Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.27 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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DÜN 4,2 İLE SALLANDI
1 Mayıs Perşembe günü saat 14.38'de yine Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana gelmişti.
4,2 büyüklüğündeki deprem, 10,66 kilometre derinlikte kaydedilmişti.
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İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:
2025-05-02 13:31:10 38.18111 27.21028 7.0 ML 3.0 Menderes (İzmir)
2025-05-02 13:03:25 39.3975 40.68722 14.58 ML 3.3 Karlıova (Bingöl)
2025-05-02 11:30:09 40.82528 28.84 6.26 ML 3.2 Marmara Denizi - [13.69 km] Adalar (İstanbul)
2025-05-02 09:57:21 39.45306 40.32639 12.11 ML 2.5 Yedisu (Bingöl)
2025-05-02 09:52:57 40.83639 28.27139 6.93 ML 2.5 Marmara Denizi - [25.60 km] Silivri (İstanbul)
2025-05-02 09:44:59 38.73528 25.3025 7.07 ML 2.6 Ege Denizi - [95.41 km] Karaburun (İzmir)
2025-05-02 06:04:18 39.23972 28.96917 7.27 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2025-05-02 00:59:09 40.81667 28.83472 6.59 ML 2.5 Marmara Denizi - [14.44 km] Adalar (İstanbul)
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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