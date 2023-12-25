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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER LİSTESİ| Akdeniz, Elazığ ve Afyonkarahisar,da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 25 Aralık tablosu

        Akdeniz'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 25 Aralık tablosu

        Son depremler 25 Aralık Kandilli ve AFAD tablosu her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünün üzerinde 3 deprem kaydedildi. Ayrıca Elazığ'da 3.2 ve Afyonkarahisar'da da 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 25 Aralık tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 07:39 Güncelleme: 25.12.2023 - 07:39
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        • 1

          SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ARALIK... Son depremler 25 Aralık Pazartesi günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 25 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...

        • 2

          AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

          Bugün Akadeniz'de önce Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde, ardından Kasos Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

        • 3

          ELAZIĞ VE AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM

          Elazığ Sivrice'de saat 00.22'de 3.2 büyüklüğünde ve Afyonkarahisar Dinar'da saat 07.03'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydedildi.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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