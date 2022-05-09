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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 9 Mayıs son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte canlı verilerle 9 Mayıs 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

09.05.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 9 Mayıs 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırırken. 9 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

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