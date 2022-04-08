Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremler canlı olarak yayınlıyor. Son dakika deprem mi oldu? İşte 8 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER (8 NİSAN)

8 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.08 08:32:06 39.9000 39.9797 5.4 -.- 2.6 -.- CENNETPINAR-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2022.04.08 06:28:10 39.5463 28.7447 3.9 -.- 1.2 -.- HONDULAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.04.08 06:18:46 36.9782 27.6382 7.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 06:17:12 36.9738 27.6557 8.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 05:47:12 35.1037 25.2013 2.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 05:26:48 38.6487 42.6510 7.4 -.- 2.2 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel

2022.04.08 05:16:42 36.9310 27.6495 3.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 05:14:17 36.8993 27.6238 4.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 04:51:00 35.0442 26.8240 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 04:46:15 35.2053 26.6893 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 04:32:01 36.9922 23.2340 6.3 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.08 04:20:12 35.1437 26.7067 1.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 04:14:49 36.1840 28.2362 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.08 04:02:59 37.0702 28.4137 5.0 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.08 03:53:38 37.0222 28.3770 6.8 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.08 02:30:55 37.7943 27.3502 2.8 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.08 01:42:57 36.4343 29.2365 5.0 -.- 2.7 -.- IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.04.08 01:09:27 37.1030 36.0303 7.5 -.- 3.8 3.8 TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.04.08 00:53:48 35.1338 26.7510 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 00:48:23 37.0758 28.3877 3.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.08 00:36:44 37.7992 27.3265 4.0 -.- 1.1 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel