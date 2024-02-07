Son depremler listesi 7 Şubat... Türkiye bir deprem ülkesi ve yurt genelinde küçük de olsa her an deprem oluyor. Depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi...