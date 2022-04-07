Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son dakika deprem mi oldu? İşte 7 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER (7 NİSAN)

7 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.07 08:24:14 37.7763 27.0128 2.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.07 07:07:31 35.0262 23.3968 27.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.07 07:05:40 39.0838 28.5935 4.9 -.- 1.4 -.- CANAKCI-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2022.04.07 07:00:37 37.8202 27.3153 6.9 -.- 2.2 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.07 06:55:07 36.4980 29.5540 9.5 -.- 1.8 -.- YUVACIK-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.04.07 06:52:45 37.0680 28.3722 4.4 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.07 06:44:57 38.2893 27.4967 12.7 -.- 1.2 -.- CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2022.04.07 06:30:48 37.5723 29.2275 4.2 -.- 1.1 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2022.04.07 06:10:40 35.7653 27.5178 7.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.07 05:50:23 39.2905 25.9013 6.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.07 05:26:09 39.3987 26.9440 9.0 -.- 1.3 -.- YUNUSLAR-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel

2022.04.07 05:13:22 39.5393 25.9580 10.9 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.07 05:07:21 35.0670 26.7493 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.07 05:06:10 37.0747 28.4137 8.0 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.07 05:03:45 40.7228 27.3958 15.9 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.07 04:56:51 36.9928 28.3530 11.7 -.- 1.1 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.07 04:51:44 39.4560 26.1933 12.0 -.- 1.3 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.04.07 04:48:29 37.0948 28.2857 12.9 -.- 0.6 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2022.04.07 03:55:26 38.3552 23.4050 12.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.07 03:40:04 37.0073 28.4213 5.0 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.07 03:37:57 36.2560 31.0465 16.0 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.07 03:36:17 40.8857 28.7155 3.0 -.- 1.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.07 03:21:44 40.3948 26.0348 10.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.07 02:54:44 37.8172 27.1840 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.07 02:17:31 34.2540 25.1398 11.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.07 01:31:50 35.2285 26.7280 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.07 01:24:53 37.1660 29.1862 5.0 -.- 1.6 -.- CIFTLIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.04.07 01:21:16 38.3703 28.4097 10.2 -.- 1.4 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2022.04.07 00:28:03 39.4688 32.3327 4.5 -.- 2.7 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel

2022.04.07 00:17:41 37.2457 37.1168 5.4 -.- 1.4 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2022.04.07 00:15:49 37.7123 33.0500 9.1 -.- 2.1 -.- ISMIL-KARATAY (KONYA) İlksel

2022.04.07 00:07:46 40.6470 36.4023 5.3 -.- 1.0 -.- TANOBA-ERBAA (TOKAT) İlksel