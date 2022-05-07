Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 7 Mayıs son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremleri anbean yayınlıyor. Deprem olduğunu düşünen vatandaşlar "Deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 7 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi...